Трамп не исключил возможность заключения сделки с Ираном

Трамп оставил без подробностей заявление о возможной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News не исключил возможную сделку с Ираном, но не раскрыл ее подробности.

«Они хотят заключить сделку, и мы, вероятно, заключим сделку с Ираном», — отметил глава Белого дома.

19 ноября Трамп также говорил о нацеленности Тегерана на заключение сделки с Вашингтоном по ядерной программе.

16 ноября источник в иранском министерстве иностранных дел сообщил, что исламская республика будет готова к проведению ирано-американских переговоров, если США изменят свой подход. По его словам, Тегеран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.

До этого глава Белого дома заявил, что Иран в настоящее время не обладает ядерным потенциалом.

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.