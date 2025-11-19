На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп снова заявил о готовности Ирана заключить сделку с США

Трамп: Иран все еще нацелен на заключение сделки с США
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Правительство Ирана все еще нацелено на заключение сделки с Соединенными Штатами по ядерной программе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии, трансляция проводилась на YouTube-канале Белого дома.

«А сейчас они хотят заключить сделку, они хотят заключить сделку, посмотреть, получится ли у них заключить с нами сделку», — сказал глава Белого дома.

15 ноября Трамп также заявил, что Иран настроен на договоренности с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе. По его словам, власти республики «хотят заключить сделку».

16 ноября источник в иранском МИД заявил, что Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход. По его словам, Тегеран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами