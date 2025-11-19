Трамп снова заявил о готовности Ирана заключить сделку с США

Трамп: Иран все еще нацелен на заключение сделки с США

Правительство Ирана все еще нацелено на заключение сделки с Соединенными Штатами по ядерной программе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии, трансляция проводилась на YouTube-канале Белого дома.

«А сейчас они хотят заключить сделку, они хотят заключить сделку, посмотреть, получится ли у них заключить с нами сделку», — сказал глава Белого дома.

15 ноября Трамп также заявил, что Иран настроен на договоренности с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе. По его словам, власти республики «хотят заключить сделку».

16 ноября источник в иранском МИД заявил, что Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход. По его словам, Тегеран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.