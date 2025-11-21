США посылают Киеву сигналы о прекращении военной поддержки

США пригрозили Украине прекращением военной помощи, если Киев не согласится на мирный план президента США Дональда Трампа до 27 ноября. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам чиновников, Вашингтон посылает «сигналы», что поставки оружия даже за деньги Европы и разведданных могут прекратиться.

«Даже если бы Зеленский захотел его подписать, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы. Там много несостыковок», — заявил один из источников.

Он назвал план пророссийской сделкой, написанной спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Также источник напомнил про соглашение о поставках полезных ископаемых, в которое вносились изменения в течение трех месяцев. В данном же случае речь идет о сделке между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому переговоры займут скорее 12 месяцев.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

