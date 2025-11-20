На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин раскрыл, каких результатов СВО ожидает народ России

Путин: народ России ожидает нужных результатов СВО и надеется на армию
Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Россияне надеются на руководство страны, на Вооруженные силы (ВС) РФ и ожидают нужных результатов от специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов российской группировки войск «Запад», пишет РИА Новости.

По словам главы государства, важнейшей задачей остается безусловное достижение целей СВО.

«Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата», — сказал президент.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские военные полностью освободили Купянск, а также взяли под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

В октябре Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил президент. Он подчеркнул, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в Европе назвали условие для победы России на Украине.

СВО: последние новости
