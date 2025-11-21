ЕК заявила о продолжении работы над экспроприацией активов России

Еврокомиссия намерена и дальше работать над экспроприацией активов России, вне зависимости от реализации мирных планов США по Украине. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью, сообщает ТАСС.

«Да, я могу подтвердить, что наша интенсивная работа по замороженным активам России будет продолжаться», — сказала она.

20 ноября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство России разработало ответный план на случай экспроприации Евросоюзом (ЕС) российских активов.

18 ноября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

До этого президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

