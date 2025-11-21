На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше посоветовали украинцам меньше воровать

Польский депутат Ментцен призвал украинцев меньше воровать
true
true
true
close
Fot.Tedi/Global Look Press

Украинцам надо перестать воровать, тогда им не придется помогать, заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен в соцсети Х.

«Ближайшие сотрудники Зеленского украли 100 миллионов долларов, и сразу после этого Сикорский хочет перевести 100 миллионов долларов Украине. Может, украинцам просто перестать воровать? Тогда нам не придётся им помогать», — написал он.

Депутат отметил, что деньги налогоплательщиков Польши должны остаться в стране и быть потрачены на поляков, а не разворовываться на Украине.

Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что до конца 2025 года Польша выделит $100 млн на программу Prioritized Ukraine Requirements List («Список приоритетных нужд Украины»), предполагающую закупки американского оружия за счёт средств стран Евросоюза.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в США назвали Зеленского «хромой уткой».

