Президент Финляндии сделал заявление о конфискации активов России

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии. Об этом он заявил в интервью Politico.

По его словам, решение примут Европейский совет и сама Бельгия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

Инициативу нужно согласовать на саммите ЕС в середине декабря. Стубб выразил надежду, что ЕС решит проблему с продолжением финансирования Украины до этого саммита объединения.

