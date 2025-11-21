На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не шумим, ждем»: Гурулев о мирном плане Трампа

Депутат ГД Гурулев: мирный план Трампа по Украине не является официальным
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в комментарии для Tsargrad.tv высказался по-поводу мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Он подчеркнул, что документ не является официальным. Более того, он может быть фейком.

Парламентарий призвал дождаться официальных разъяснений по поводу американской мирной инициативы.

«Третье, самое главное — ответ на все это: появление нашего главнокомандующего на пульте управления группировкой Запад. И две ключевые фразы [президента России Владимира Путина]: цели и задачи спецоперации должны быть выполнены. Украиной правит организованная преступная группировка. Думаю, здесь дальше ничего объяснять не надо. Поэтому сегодня не шумим, ждем дальнейших результатов», — сказал Гурулев.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что лидер страны Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день российский лидер, во время посещения одного из командных пунктов российской группировки войск «Запад» заявил, что важнейшей задачей остается безусловное достижение целей СВО.

Ранее Арестович предупредил, что «россияне останавливаться не собираются».

