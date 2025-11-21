Дипломат Иванов: Россия стоит на защите своих западных рубежей, как века назад

Сегодняшняя Россия, как и столетия назад, стоит на страже собственных западных рубежей, предпринимая для этого все необходимые шаги, заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Его слова передает РИА Новости.

«Всестороннее и объективное изучение страниц прошлого призвано объединять российское общество вокруг традиционных и развитых ценностей. Сегодня, как и 400 лет назад, Россия предпринимает военно-политические и дипломатические шаги для защиты жизненно важных интересов на своих западных рубежах», — подчеркнул Иванов.

20 ноября польский МИД сообщил о том, что последнее консульство РФ в Польше, работающее в Гданьске, должно быть быть «освобождено или закрыто», а сотрудники консульства должны находиться за пределами страны. На это Варшава дала российской дипмиссии срок закрыто до «до полуночи 23 декабря».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это решение связано с актом диверсии на железной дороге, за которому польские власти обвиняют Москву. В свою очередь временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш сообщил, что Москва к диверсии на польской железной дороге не имеет отношения.

«У нас есть много других более важных дел», – уточнил Ордаш.

Впоследствии депутат ГД РФ назвал обвинение Варшавы глупостью, и подчеркнул, что Москва могла бы могла, при желании, организовать нарушение на железнодорожной ветке другими средствами.

Ранее Захарова пообещала, что Москва ответит на закрытие генконсульства в Польше.