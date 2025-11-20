Польский МИД заявил, что российское консульство должно быть закрыто до полуночи 23 декабря

Дипломат Вевюр: консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря

Последнее консульство РФ в Польше, работающее в Гданьске, должно быть закрыто до 23 декабря, заявил представитель МИД Польши Мацей Вевюр. Его слова передает Интерфакс.

«До полуночи 23 декабря консульство должно быть освобождено или закрыто, а сотрудники консульства должны находиться за пределами Польши», — отметил Вевюр.

Он также сообщил, что нота об отзыве согласия на деятельность российского консульства в Гданьске была передана российской стороне 19 ноября.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что это решение связано с актом диверсии на железной дороге, в причастности к которому польские власти обвиняют Москву. В свою очередь, Россия уже заявила, что даст ответ на действия Варшавы.

19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что в качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо присутствие Польши в России.

27 июня в Кракове прекратило работу генконсульство РФ, которое вело свою деятельность в течение 80 лет.

В МВД Польши заявили, что проводят задержание причастных к взрыву людей.