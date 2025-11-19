В Госдуме прокомментировали закрытие Польшей последнего консульства России

Закрытие Польшей последнего консульства России — это продолжение той политики, которую проводит Варшава, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Его слова передает «Лента.ру».

Парламентарий также прокомментировал обвинение Варшавы в причастности Москвы к произошедшей диверсии на железной дороге в Польше.

«Это они уже определили, что к этой диверсии имеет отношение наша страна? Это глупость. Понятно, находят повод. Сегодня Польша — это страна, в которой больше всего находится украинцев-мигрантов. Там живут люди, которые бежали от армии, люди, которые недовольны политикой, проводимой [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его кликой, люди, убегающие от политических репрессий в стране. Мне кажется, там надо искать тех недовольных, которые могли сделать эту так называемую акцию, которая повредила железную дорогу», — выразил свое мнение Чепа.

Депутат отметил, что диверсия была слабой и не нанесла большого урона. По его информации, по путям, где произошел инцидент, провозится вооружение.

«Если бы мы ставили целью нарушить сообщение по этой ветке… то мы бы это сделали на территории Украины другими средствами», - резюмировал Чепа.

До этого временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш указал, что РФ абсолютно не заинтересована в диверсиях на железной дороге в Польше. Дипломат в качестве аргумента заявил, что у Москвы есть «много других, более важных дел».

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, которая ведет на Украину. По данным правоохранительных органов, машинист поезда заметил повреждение в районе города Жичин утром 16 ноября. В результате происшествия поезд был экстренно остановлен. После этого МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Ордаша.

Ранее Захарова прокомментировала закрытие Польшей последнего консульства России.