Песков: РФ остается на платформе обсуждений в Анкоридже

Россия по мирному урегулированию остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, открыта ли Москва к переговорам с Киевом, но на российских условиях.

«Это на платформе обсуждений, которые имели место в Анкоридже», — коротко сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что Россия открыта и сохраняет открытость для мирных переговоров.

Украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

15 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

