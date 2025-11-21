Трампу предрекли недовольство американцев из-за мирного плана по Украине

Решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с теми, что есть у членов НАТО, может вызвать недовольство у сторонников движения «Америка прежде всего». Об этом сообщает американский портал Axios.

По мнению журналистов, американцы могут подвергнуть Трампа критике, если гарантии безопасности для Украины, прописанные в сделке, обяжут военнослужащих США защищать Украину в случае нового вооруженного конфликта.

Украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Киев не согласился с некоторыми пунктами плана Трампа.