Глава ФНС доложил Путину о росте налоговых доходов

ФНС: поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе — октябре выросло на 8%
true
true
true

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров доложил президенту Владимиру Путину о росте налоговых доходов, передает РИА Новости.

«В бюджетную систему РФ за десять месяцев поступило 49 трлн руб., что на 8%, или 3,5 трлн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал он на встрече с главой государства.

Егоров добавил, что за это же время служба увеличила перечисления в бюджет на 5%, при этом нефтегазовые доходы сократились на 2 трлн руб., а ненефтегазовые — выросли на 3 трлн руб.

Президент России встретился с руководителем ФНС 21 ноября, в День работника налоговых органов Российской Федерации.

В своем поздравлении в честь дня работника налоговых органов, опубликованном на сайте Кремля, Путин заявил, что ФНС выросла в мощную и эффективную структуру, которая задает стандарты предоставления государственных услуг.

Президент подчеркнул, что от качественной работы сотрудников налоговых органов зависит пополнение бюджетов разных уровней, рост предпринимательства в стране, а также повышение качества жизни россиян и социально-экономический потенциал России

Ранее в национальном центре «Россия» подвели итоги 35-летней работы ФНС.

