В национальном центре «Россия» подвели итоги 35-летней работы ФНС

Глава ФНС назвал ведомство надежным партнером для граждан и бизнеса
Владимир Новиков/РИА «Новости»

В Москве в национальном центре «Россия» прошло расширенное заседание коллегии, посвященное 35-летию Федеральной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что за это время служба прошла путь от образа исключительно контролирующего органа до статуса надежного партнера для граждан и бизнеса.

Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул технологическое лидерство службы.

«Сегодня ФНС России представляет собой не «контролера», а комплекс современных, удобных и клиентоориентированных сервисов. При этом работа службы в части цифровизации является общепризнанным эталоном качества и эффективности для всей системы государственного управления», — сказал он.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о ключевых проектах ФНС. По его словам, внедрение АСК НДС-2 позволило снизить налоговый разрыв до менее чем одного процента.

«Мы приняли целый ряд налоговых изменений в прошлом и в этом году. Налоговая служба имплементирует эти изменения, доводит их до наших предпринимателей. Делает это тонко, профессионально и аккуратно. В прошлом году увеличили количество налогоплательщиков НДС, в первую очередь, для малого бизнеса. 98% новых налогоплательщиков эффективно уплачивают НДС без сбоев с полной уплатой», — сказал Силуанов.

Егоров отметил, что проекты ФНС перестают быть узконаправленными и становятся частью государственной инфраструктуры. Он привел пример автоУСН — технологии, которая автоматически формирует налоговые обязательства, анализируя данные с банковских счетов, касс и платежных чеков.

«Такой технологии не было использовано никогда. Ни одна налоговая служба мира еще не добралась до систем, которые позволяют одновременно обсчитывать движение по счетам в различных банках, и кассы, и делать расчеты по видам платежей, по видам чеков, чтобы сформировать налоговые обязательства», — заявил он.

Одним из ключевых достижений глава ФНС назвал создание Единого реестра населения (ЕРН). Реестр станет основой для быстрой и качественной выдачи госуслуг без дополнительных издержек. Граждане получат возможность самостоятельно проверять свои данные в ЕРН уже в следующем году.

