Путин высоко оценил работу ФНС

Путин: ФНС выросла в мощную и эффективную структуру, которая задает стандарты

Федеральная налоговая служба (ФНС) выросла в мощную и эффективную структуру, которая задает стандарты предоставления государственных услуг. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении в честь дня работника налоговых органов, опубликованном на сайте Кремля.

«За прошедшие годы она (ФНС. — «Газета.Ru») выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил важность практики внедрения собственных инновационных технологий и цифровых решений, благодаря которым ведомство задает высокие стандарты предоставления госуслуг в России.

Путин добавил, что среди прочего, от качественной работы сотрудников налоговых органов зависит пополнение бюджетов разных уровней, рост предпринимательства в стране, а также повышение качества жизни россиян и социально-экономический потенциал РФ.

День работника налоговых органов РФ — профессиональный праздник сотрудников российского налогового сектора, который отмечается ежегодно 21 ноября.

Ранее в национальном центре «Россия» подвели итоги 35-летней работы ФНС.