В США начали говорить о Трампе как о «хромой утке»

CNN: В США заявили, что Трампа скоро начнут воспринимать как хромую утку

Президента США Дональда Трампа скоро можно будет называть «хромой уткой» на фоне скандала с финансистом Джеффри Эпштейном и признанием американского лидера невозможности пойти на третий срок. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается в материале, чтобы избежать массового оттока голосов республиканцев в Палате представителей, Трамп переключился на поддержку законопроекта, обязывающего Министерство юстиции опубликовать несекретные файлы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном.

Кроме того, CNN напомнил, что Трамп недавно признал невозможность переизбраться на третий срок.

«Сопоставьте эти настроения с недавним признанием Трампа, что его не будет в избирательном бюллетене 2028 года, а это значит, что он не станет президентом в 2029 году, и вы получите все предпосылки для президентства «хромой утки»», — говорится в сообщении издания.

19 ноября агентство Bloomberg писало о том, что Белый дом не хочет допустить, чтобы президента США Дональда Трампа воспринимали «хромой уткой», поэтому глава государства часто шутит над «соперничеством» между госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.