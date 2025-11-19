На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом боится, что Трампа начнут воспринимать «хромой уткой»

Bloomberg: Белый дом не хочет допустить восприятия Трампа как хромой утки
Jonathan Ernst/Reuters

Белый дом не хочет допустить, чтобы президента США Дональда Трампа воспринимали «хромой уткой», поэтому глава государства часто шутит над «соперничеством» между госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Трамп, однако, остро осознавая свой собственный тикающий час в Белом доме, провел месяцы, в частном порядке — а иногда и публично — подшучивая над соперничеством между ними… Люди, близкие к Трампу, говорят, что большая часть этих шуток предназначена для того, чтобы не допустить любого восприятия президента как хромой утки», — говорится в сообщении издания.

При этом, как пишет Bloomberg, многие в окружении Трампа считают Вэнса очевидным наследником и в частном порядке преуменьшают любые разговоры о его соперничестве Рубио.

28 октября спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон отметил, что Трамп знает об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией Соединенных Штатов.

За день до этого глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. В августе он заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

Второй срок Трампа
