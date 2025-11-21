На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Окружение Зеленского отговаривает его от переизбрания на второй срок

Politico: окружение Зеленского говорит ему о том, что не стоит переизбираться
Alina Smutko/Reuters

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского «намекают» ему о том, что не стоит баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает газета Politico.

«Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что жена украинского лидера Елена Зеленская также считает, что президенту не стоит переизбираться.

Пункт о выборах на Украине включен в новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Внутриполитический блок документа предусматривает проведение выборов на Украине через 100 дней после подписания соглашения. Вводится полная амнистия всех участников конфликта — формулировка, ранее упоминавшаяся и в ряде материалов Politico, которые цитировали источники в окружении Трампа. Тогда отмечалось, что президент хочет «перезапустить политическую систему» Украины в условиях послевоенного урегулирования.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.

