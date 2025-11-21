На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский не стал увольнять Ермака

Зеленский отказался уволить Ермака по требованию депутатов своей партии
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии «Слуга народа» отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, на встрече два парламентария подняли вопрос о том, что Ермак должен уйти с должности. Одним из них была Марьяна Безуглая.

Зеленский ответил, что «никто никуда не уходит».

По словам Гончаренко, впереди предстоят сложные переговоры.

По данным издания «Страна.ua», Зеленский во время встречи сказал, что «коррупция — это нормально, она бывает везде».

Депутат Рады Ярослав Железняк добавил, что президент Украины заявил, что в его офисе уже знают, кто сейчас раскачивает ситуацию, проводится расследование.

Накануне Безуглая заявила, что если Зеленский не уволит Ермака, то «это может стать началом конца».

До этого оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».

