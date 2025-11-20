На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде назвали последствия отказа Зеленского уволить главу своего офиса

Безуглая: если Зеленский не уволит Ермака, то это может стать началом конца
Если президент Украины Владимир Зеленский не уволит главу своего офиса Андрея Ермака, то «это может стать началом конца». Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«По моей информации, Зеленский не хочет увольнять Ермака. Ермак же защищается всеми методами... Если президент не примет решение (по поводу увольнения. — прим. ред.), это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже», — написала она.

20 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский решил не увольнять Ермака. По его словам, президент намерен «идти в контратаку» на всех, кто инициировал «МиндичГейт», в рамках борьбы с «русским следом». По мнению депутата, сначала это начнется в медиа по примеру того, как «вчера «помойки» офиса (Зеленского) уже начали разгонять что-то о «плане Виткоффа» и что спецоперация «Мидас» это принуждение к нему». Он добавил, что президент хочет полностью остановить расследование и любое распространение информации о нем.

До этого оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен уволить главу фракции своей партии в Раде.

Все новости на тему:
Новости Украины
