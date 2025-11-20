На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство»

Арестович: если бы Зеленский был умнее, он бы сдал Ермака и правительство
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно было «сдать» главу своего офиса Андрея Ермака и правительство на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Если бы Зеленский был умнее, он бы сейчас сдал Ермака, сдал правительство и большинство в парламенте», — подчеркнул он.

По словам бывшего советника офиса Зеленского, президент в таком случае мог бы «приехать в Раду, призвать к единству», а также назначить бывшего главкома ВСУ и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного премьер-министром.

Арестович до этого на фоне коррупционного скандала и разговоров о возможной смене власти призвал задуматься над тем, «что делать с фронтом, который сыпется».

Политик призвал к структурным изменениям в самой армии, причем «предельно жестко и в кратчайшие сроки». Арестович мотивировал это тем, что «россияне останавливаться не собираются».

Ранее Каллас выступила с резким заявлением в адрес России.

Новости Украины
