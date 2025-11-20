Путин назвал преступной группировкой руководство Украины

Политическое руководство Украины с марта прошлого года стало преступной группировкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это - преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть», — сказал он.

Глава государства сделал соответствующее заявление в рамках посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад».

По словам Путина, нынешнее руководство Украины узурпировало власть в стране и не думает о судьбе страны.

Заявление главы государства сделано на фоне сообщений об обсуждении нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 июня 2024 года президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.