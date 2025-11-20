Зеленский отказался обсуждать план Трампа. Что США предлагают Киеву и Москве?

Встреча Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией Дональда Трампа. Документ из 28 пунктов, по данным западных СМИ, включает «серьезные уступки России».

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как украинский лидер отказался обсуждать новый мирный план по урегулированию конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне. Переговоры рассматривались как ключевой этап в обсуждении инициативы администрации Трампа.

«Встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа», — пишет Axios.

По данным издания, вместо обсуждения предложений США Зеленский прибыл в Анкару с альтернативным документом, подготовленным совместно с европейскими партнерами. По словам одного из американских чиновников, этот вариант «Россия никогда не примет».

Источники Axios утверждают, что президент США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить встречу.

«Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского», — сказал собеседник издания.

Что входит в новый мирный план?

Как отмечают Axios и Financial Times, новый план включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». Среди них, по данным источников, указаны:

Сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза;



Отказ Киева от ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга;



Признание Украиной утраты контроля над Донбассом;



Закрепление русского языка в статусе государственного;



Украинская православная церковь Московского патриархата получает официальный статус и защиту от преследований;



США и другие государства признают Крым и Донбасс территориями Российской Федерации;



Запрет на размещение иностранных войск в Украине и использование иностранных дипломатических самолетов.

Как создавался план Трампа

По информации Axios, в разработке плана также якобы принимали участие Катар и Турция.

Как отмечают источники FT, документ был передан украинской стороне на этой неделе Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, который ранее обсуждал параметры возможного соглашения в закрытом режиме.

По данным Politico, в окружении Трампа считают, что Зеленский, испытывающий серьезное давление на фронте и сталкивающийся с внутриполитическим кризисом на фоне коррупционного скандала по «делу Миндича», может быть вынужден вернуться к обсуждению американских предложений. Издание со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома также пишет, что рамочное соглашение теоретически может быть достигнуто «уже на этой неделе» .

В то же время украинские чиновники, знакомые с содержанием документа, заявляют, что проект фактически повторяет максималистские требования Москвы и в нынешнем виде Киевом принят быть не может .

Роль Пентагона в переговорах

В свою очередь телеканал CBS сообщил, что в Киев для обсуждения потенциального урегулирования направился министр армии США Дэниэл Дрисколл. The Wall Street Journal уточняет, что такое решение принято в расчете на то, что Россия будет «более открыта» к диалогу при посредничестве высокопоставленного военного.

«Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным военным отчасти продиктовано убеждением, что Москва может быть более открыта для переговоров при военном посредничестве», — говорится в сообщении издания.

Одновременно Reuters сообщило, что в январе 2026 года администрацию Трампа покинет спецпредставитель по Украине Кит Келлог, известный более жесткой линией в отношении России. Как пишет агентство, это может свидетельствовать о корректировке подходов Вашингтона.

В Кремле при этом подчеркивают, что никаких новых элементов в диалоге с США об урегулировании нет.

«Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.