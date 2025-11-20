На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москву этапируют бывшего замглавы Нижнего Новгорода, арестованного после ухода на СВО

Ушедшего на СВО бывшего замглавы Нижнего Новгорода этапируют в Москву
true
true
true
close
Telegram-канал NewsNN | Нижний Новгород

Приокский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок ареста бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману, обвиняемому в получении особой крупной взятки. В ближайшее время он будет этапирован в Москву, сообщает ТАСС.

«Мера пресечения продлена Приокским районным судом Нижнего Новгорода по 24 февраля 2026 года включительно. Уголовное дело расследуется СК России», — отмечает агентство.

Обвинение предъявлено Штокману по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что бывший чиновник получил 55 млн руб. за содействие руководству строительной компании в заключении муниципальных контрактов с единственным подрядчиком, а также за осуществление лояльного контроля за их выполнением и дальнейшее покровительство.

26 сентября стало известно, что Штокмана арестовали. Как уточнили в СК РФ, в настоящее время следствие пытается выяснить, может ли фигурант быть замешан в другой незаконной деятельности.

В сентябре 2022 года Штокман отправился на специальную военную операцию (СВО), продолжая оставаться на своем посту. 27 августа глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что Штокман больше не является его замом.

Ранее бывший депутат Госдумы отправился в зону СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами