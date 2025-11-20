В Москву этапируют бывшего замглавы Нижнего Новгорода, арестованного после ухода на СВО

Приокский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок ареста бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману, обвиняемому в получении особой крупной взятки. В ближайшее время он будет этапирован в Москву, сообщает ТАСС.

«Мера пресечения продлена Приокским районным судом Нижнего Новгорода по 24 февраля 2026 года включительно. Уголовное дело расследуется СК России», — отмечает агентство.

Обвинение предъявлено Штокману по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что бывший чиновник получил 55 млн руб. за содействие руководству строительной компании в заключении муниципальных контрактов с единственным подрядчиком, а также за осуществление лояльного контроля за их выполнением и дальнейшее покровительство.

26 сентября стало известно, что Штокмана арестовали. Как уточнили в СК РФ, в настоящее время следствие пытается выяснить, может ли фигурант быть замешан в другой незаконной деятельности.

В сентябре 2022 года Штокман отправился на специальную военную операцию (СВО), продолжая оставаться на своем посту. 27 августа глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что Штокман больше не является его замом.

