В Раде заявили, что Зеленский не будет увольнять Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский решил не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала с «пленками Миндича». Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский намерен «идти в контратаку» на всех, кто инициировал «МиндичГейт» в рамках борьбы с «русским следом». По мнению депутата, сначала это начнется в медиа по примеру того, как «вчера «помойки» офиса (Зеленского) уже начали разгонять что-то о «плане Виткоффа» и что спецоперация «Мидас» это принуждение к нему».

«Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то задействован в расследовании», — написал Железняк.

Он добавил, что Зеленский намерен полностью остановить расследование и любое распространение информации о нем.

20 ноября оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.