На Украине запустили процесс увольнения главы офиса Зеленского и секретаря СНБО

В Верховной раде зарегистрировали постановление об увольнении Ермака и Умерова

В Верховной раде Украины зарегистрировали постановление об отставке главы офиса президента Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), главы переговорной группы в Стамбуле Рустема Умерова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, документ был опубликован на фоне отсутствия каких-либо новостей о кадровых мероприятиях с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Постановление зарегистрировали депутаты фракции «Европейская солидарность», партии бывшего президента Петра Порошенко. Они также призвали отправить в отставку главу Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, руководителей наблюдательных советов госкомпаний, а также всех фигурантов «пленок Миндича», ставших основанием для расследования коррупционного скандала.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее экс-премьер Украины объяснил, из-за чего начался коррупционный скандал в республике.