Азаров: скандал на Украине начался с команды США на снятие Зеленского

Масштабный коррупционный скандал, который разворачивается на Украине, начался с команды Вашингтона на снятие с должности президента республики Владимира Зеленского. Об этом ТАСС рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины самостоятельно не способно принимать подобные решения. Никто, кроме американцев, не мог дать подобную команду НАБУ.

Азаров считает, что уход Зеленского с должности будет поэтапным и последовательным, но в конечном счете произойдет.

Экс-премьер добавил, что данная ситуация также направлена на прорыв в переговорах с Россией.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Позднее имя Зеленского всплыло в обвинительном заключении НАБУ по делу в отношении Миндича. В документе говорится, что бизнесмен воспользовался ситуацией, которая сложилась в период военного положения, а также дружескими отношениями с украинским лидером и чиновниками, чтобы отмывать деньги. По некоторым данным, Зеленский лично одобрял хищения из бюджета.

Ранее политолог дал прогноз о развитии коррупционного скандала на Украине.