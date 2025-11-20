Спецпосланник США по Украине Кит Келлог может покинуть занимаемую должность в 2026 году, поскольку к его недовольству слишком многие в Белом доме отказываются обвинять Россию в затягивании переговоров. Об этом написал председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Иными словами, Келлог уходит, поскольку администрация Трампа представляется ему недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской. Келлог и прежде негативно относился к России, а затем стал активным лоббистом интересов Киева и позиций ЕС в Белом доме», — написал Пушков.

Сенатор предположил, что Келлог не нашел у президента США Дональда Трампа понимания и поддержки своих подходов к урегулированию конфликта.

Накануне Reuters со ссылкой на источники писал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Они утверждают, что спецпосланник ясно дал понять окружению, что январь является подходящим временем для ухода с поста.

По данным агентства, для Киева отставка Келлога станет неприятной новостью.

Ранее Сибига раскрыл, с чего должен начинаться любой план по миру на Украине.