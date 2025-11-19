СМИ: спецпосланник президента США Келлог может покинуть свой пост в 2026 году

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они утверждают, что спецпосланник ясно дал понять окружению, что январь является подходящим временем для ухода с поста.

По данным агентства, для Киева отставка Келлога станет неприятной новостью.

В сентябре сообщалось, что спецпосланник США на Ближнем Востоке и Украине Стивен Уиткофф может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении спецпосланника Трампа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а он сам рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план американского президента по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

