На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог указал на стремление США «поймать» Зеленского в наиболее уязвимом положении

Политолог Доктороу: мирная сделка по Украине будет финальным рубежом Зеленского
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Разработка Соединенными Штатами плана по урегулированию конфликта на Украине связана со стремлением поймать президента Владимира Зеленского в наиболее уязвимом положении. Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он указал, что Евросоюз только через три недели соберется для того, чтобы принять решение по замороженным активам России. Время появления плана выбрано так, чтобы «поймать» Зеленского в наиболее уязвимом положении и реализовать его прежде, чем «европейцы соберутся с силами».

В сложившейся ситуации у Владимира Зеленского не будет пространства для маневра, и он будет вынужден принять мирный план, предположил эксперт.

«В свете их обоснованной веры в то, что с Дональдом Трампом можно заключить сделку, которая будет навязана европейцам и украинцам, если они этого не сделают, то конфликт будет продолжаться несколько дольше, пока в Киеве не произойдут перемены…», — сказал Доктороу.

Украинского лидера либо ликвидируют, либо он получит «золотое рукопожатие и уедет наслаждаться своим награбленным богатством за границу, считает аналитик.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединённые Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее в России объяснили появление тайного плана США о мире на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами