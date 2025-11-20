Разработка Соединенными Штатами плана по урегулированию конфликта на Украине связана со стремлением поймать президента Владимира Зеленского в наиболее уязвимом положении. Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он указал, что Евросоюз только через три недели соберется для того, чтобы принять решение по замороженным активам России. Время появления плана выбрано так, чтобы «поймать» Зеленского в наиболее уязвимом положении и реализовать его прежде, чем «европейцы соберутся с силами».

В сложившейся ситуации у Владимира Зеленского не будет пространства для маневра, и он будет вынужден принять мирный план, предположил эксперт.

«В свете их обоснованной веры в то, что с Дональдом Трампом можно заключить сделку, которая будет навязана европейцам и украинцам, если они этого не сделают, то конфликт будет продолжаться несколько дольше, пока в Киеве не произойдут перемены…», — сказал Доктороу.

Украинского лидера либо ликвидируют, либо он получит «золотое рукопожатие и уедет наслаждаться своим награбленным богатством за границу, считает аналитик.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединённые Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее в России объяснили появление тайного плана США о мире на Украине.