Стало известно о нервозности киевской элиты из-за «побега» Умерова за границу

BZ: бегство Умерова с Украины нервирует представителей киевской элиты
Leonhard Foeger/Reuters

Продление командировки секретаря Совета безопасности (СНБО) Украины Рустема Умерова нервирует киевскую элиту. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung (BZ).

«Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты», — говорится в публикации.

В издании отметили, что «бегство» Умерова за границу подогревает слухи о его причастности к коррупционному скандалу на Украине.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Умеров должен вернуться на Украину 20 ноября. По информации журналистов, чиновник сразу после начала обысков у бизнесмена Тимура Миндича, считающегося соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком», покинул Украину. После поездки в Турцию и Катар он оказался в США, гражданином которых, по слухам, является.

17 ноября связанный с Турцией Telegram-канал Clash Report сообщил, что Умеров якобы отказался возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала. Позже на Украине опровергли слухи о бегстве чиновника. В Верховной раде в свою очередь отметили, что уехавший в Стамбул глава СНБО продлил официальную командировку до 19 ноября, хотя она должна была закончиться еще 16 ноября.

Ранее депутат Рады Гончаренко выразил неуверенность в том, что Умеров вернется на Украину.

Новости Украины
