На Украине назвали точную дату возвращения Умерова

СНБО: секретарь Умеров должен вернуться на Украину в четверг, 20 ноября
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров должен вернуться на Украину в четверг, 20 ноября. Об этом сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян, передает Telegram-канал «Политика страны».

Чиновник сразу после обысков по делу бизнесмена Тимура Миндича, так называемого «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского, покинул территорию страны. После поездки в Турцию и Катар он оказался в США, гражданином которых, по слухам, является.

Накануне вечером связанный с Турцией Telegram-канал Clash Report сообщил, что Умеров якобы отказался возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала. Позже на Украине опровергли бегство чиновника. В Верховной раде же заявили, что уехавший в Стамбул глава СНБО продлил официальную командировку до 19 ноября, хотя она должна была закончиться еще 16 ноября.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского.

Ранее Арестович пошутил о санкциях Зеленского против Умерова.

