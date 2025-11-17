На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили о продлении Умеровым командировки на фоне коррупционного скандала

Нардеп Гончаренко: Умеров продлил командировку после слухов о деле Миндича
true
true
true
close
Thomas Imo/Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров продлил командировку. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера. Он ее продлил до 19 ноября. Рустем, ну, ждем», — написал парламентарий.

17 ноября появилась информация, что секретарь СНБО якобы отказался возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала и сообщил о своем решении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Чуть позже эту информацию опровергли, уточнив, что Умеров вернется, однако сроки не были обозначены.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее журналист рассказал, на кого оформлена недвижимость Умерова в США.

