Депутат Рады Гончаренко не уверен, что Умеров вернется на Украину

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сомневается, что уехавший в Турцию секретарь Совета безопасности страны Рустем Умеров вернется в Киев на фоне громкого коррупционного скандала. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Самое интересное, вернется ли Умеров из Стамбула?» — отметил он.

До этого Гончаренко заявлял, что следующие обвинения в коррупции, связанные с делом предпринимателя Тимура Миндича, могут предъявить в ближайшее время экс-министру обороны, секретарю СНБО Рустему Умерову и экс-министру энергетики Герману Галущенко.

11 ноября Умеров покинул Украину и выехал в Стамбул якобы для новых переговоров по обмену пленными между его страной и Россией. По словам политика, в ближайшие дни он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» таких обменов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее советника экс-министра энергетики Украины Миронюка внесли в базу «Миротворец».