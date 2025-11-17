На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ опровергли отказ Умерова возвращаться на Украину

Clash Report: высказывание об отказе Умерова возвращаться на Украину ошибочно
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Сообщение о том, что бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров отказался возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала, не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report со ссылкой на источники из окружения политика.

По словам источников канала, Умеров «действительно вернется». При этом сроки не были обозначены.

До этого в канале был пост о том, что бывший министр обороны и секретарь СНБО якобы отказался возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала. Авторы поста написали, что о своем решении политик уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

11 ноября Умеров покинул Украину и выехал в Стамбул якобы для новых переговоров по обмену пленными между его страной и Россией. По словам политика, в ближайшие дни он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» таких обменов.

Позже депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко выразил сомнение, что уехавший в Турцию секретарь СНБО вернется в Киев.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.

