На Западе заявили, что Зеленскому необходимо изменить стиль управления страной

FT: Зеленскому нужно уволить Ермака и сформировать новое правительство
Alina Smutko/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уволить главу офиса украинского президента Андрея Ермака и сформировать новое правительство из «реформаторов». Об этом пишет Financial Times (FT).

«Действий Зеленского оказалось недостаточно, чтобы остановить общественный и политический протест, который обрушился на него и его правительство. Причина в том, что украинцы чувствуют попытку замять (коррупционное. — «Газета.Ru») дело», — говорится в статье.

Авторы публикации пишут, что конфликт создает новые возможности для коррупции, а «старые привычки живучи». Сейчас глава государства сосредоточил всю власть под руководством «всеприсутствующего» Ермака.

Отмечается, что Зеленскому следует изменить стиль управления государством, открыв путь для более талантливых «реформаторов», работать с конструктивной украинской оппозицией и перестать считать соперников и независимые СМИ предателями.

Таким образом, избавление от проводника «вертикали власти» Ермака выглядит неизбежным.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак давал главе Службы безопасности Украины (СБУ) указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.

