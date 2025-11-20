Победа России в специальной военной операции на Украине предопределена. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«В этой войне победа за Российской Федерацией уже предопределена», — сказал он во время обсуждения проекта обращения Госдумы к правительству России.

При этом он отметил, что страны НАТО это понимают и поэтому хотят компенсировать свои издержки за счет изъятия замороженных российских активов.

В начале ноября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия уже победила в рамках специальной военной операции на Украине. При этом глава спецназа признал, что предстоит еще «много сделать» для того, чтобы оформить победу «де-юре».

До этого Апти Алаудинов заявлял, что любит украинский народ и жалеет его. Он подчеркнул, что говорить плохо о всех жителях Украины нельзя. По его словам, в стране остаются люди, которые являются врагами украинского народа больше, чем кто бы то ни был, намекнув на киевских властей.

Ранее в Кремле рассказали, до каких пор будет продолжаться СВО.