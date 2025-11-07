На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский генерал заявил о победе в СВО

Генерал-лейтенант Алаудинов: Россия победила на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия уже победила в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили», — подчеркнул он.

При этом глава спецназа признал, что предстоит еще «много сделать» для того, чтобы оформить «де-юре» победу.

До этого Алаудинов заявил, что любит украинский народ и жалеет его. По его словам, украинский народ должен стоять рядом с российским плечом к плечу, как это было всегда.

Алаудинов напомнил, что говорить плохо о целом народе нельзя. По его словам, на Украине остаются люди, которые являются врагами украинского народа больше, чем кто бы то ни был.

Генерал подчеркнул, что всегда, если есть возможность, дает своим подчиненным не брать украинцев в плен.

Ранее в Кремле рассказали, до каких пор будет продолжаться СВО.

