Уволенная министр энергетики Украины ответила на обвинения в побеге из страны

Бывший министр энергетики Украины Светлана Гринчук опровергла бегство из страны, заявив, что находится в стране и выполняет профессиональные обязанности. Ее слова приводит «Би-Би-Си Украина».

«На Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов», — сказала она.

При этом Гринчук не стала отвечать на вопросы, почему игнорирует вызов по повестке в Верховную Раду и считает ли свою отставку справедливой.

19 ноября парламент Украины проголосовал за отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны на фоне коррупционного скандала.

12 ноября она сообщила, что заявление об отставке. На своем посту Гринчук проработала менее полугода — с июля 2025 года.

Отставка последовала после требования президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала по делу о коррупции в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися в стране обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос, в том числе, доверия.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского на фоне скандала с Миндичем.