Еврокомиссар по обороне нашел способ склонить Путина к миру

Еврокомиссар Кубилюс захотел убедить Путина в недостижимости целей на Украине
Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что единственный способ склонить президента России Владимира Путина к мирным переговорам – убедить его в том, что поставленные цели на Украине недостижимы. Его слова приводит УНИАН.

«Этого можно достичь только таким образом, показывая очень конкретно и на практике, что наша поддержка, военная поддержка Украины, не только остается на том же уровне, какой она была все эти три с половиной года войны, но и растет», — сказал Кубилюс.

Кроме того, он призвал к конфискации замороженных активов России. Союзники должны показать, что с ростом финансовых поставок увеличивается и обороноспособность Украины, считает еврокомиссар.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Он также выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы».

Ранее Сибига раскрыл, с чего должен начинаться любой план по миру на Украине.

