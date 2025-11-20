Германию не проинформировали о мирном плане из 28 пунктов по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Германии не сообщали о якобы секретных переговорах России и США о мирном плане по Украине, и Берлин не осведомлен об этом. Его слова приводит n-tv.

Министр сослался на «продолжающиеся усилия международных партнеров, чтобы наконец добиться от президента России Владимира Путина того, чтобы он сел за стол переговоров». Он также поприветствовал «совместные встречи» в Стамбуле и все, что ведет в направлении к миру.

«Мы, естественно, это поддерживаем», — заявил Вадефуль.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

Ранее Лавров назвал условие урегулирования украинского конфликта.