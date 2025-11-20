На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал условие урегулирования украинского конфликта

Лавров: для урегулирования на Украине нужно устранить угрозы от экспансии НАТО
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине возможно при устранении угрозы от экспансии НАТО. Об этом в статье для СМИ Лаоса написал глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только при устранении его первопричин. Необходимы надежная гарантия безопасности России, нейтрализация угрозы, исходящей от агрессивной экспансии Североатлантического альянса, прекращение попыток втянуть в милитаристский блок Украину.

Кроме того, отметил Лавров, не менее важно добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, которые контролируются украинскими властями.

31 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя так называемый западный план по прекращению конфликта на Украине, заявила, что Западная Европа не хочет допустить начала процесса по мирному урегулированию с учетом российских интересов.

Ранее Медведев назвал условие для завершения СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами