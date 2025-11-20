Лавров: для урегулирования на Украине нужно устранить угрозы от экспансии НАТО

Урегулирование конфликта на Украине возможно при устранении угрозы от экспансии НАТО. Об этом в статье для СМИ Лаоса написал глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только при устранении его первопричин. Необходимы надежная гарантия безопасности России, нейтрализация угрозы, исходящей от агрессивной экспансии Североатлантического альянса, прекращение попыток втянуть в милитаристский блок Украину.

Кроме того, отметил Лавров, не менее важно добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, которые контролируются украинскими властями.

31 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя так называемый западный план по прекращению конфликта на Украине, заявила, что Западная Европа не хочет допустить начала процесса по мирному урегулированию с учетом российских интересов.

