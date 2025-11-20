СМИ рассказали, когда началась работа над новым планом США по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом США по урегулированию на Украине в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда они узнали о существовании нового плана. Они считали, что мнение президента США Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине изменилось.

Один из источников издания добавил, что американские чиновники еще рассматривают, стоит ли упоминать в плане НАТО и каким образом это делать.

До этого стало известно, что над новым планом США по Украине работали в том числе Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Накануне западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее Трамп снова разочаровался в Путине.