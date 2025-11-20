Стало известно, кто из команды Трампа разработал новый план США по Украине

Над новым планом США по Украине работали в том числе спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

Ранее Трамп снова разочаровался в Путине.