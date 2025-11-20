Трамп опять разочаровался в Путине

Трамп заявил, что разочарован в президенте России и Путин об этом знает

Американский лидер Дональд Трамп опять заявил о своем разочаровании в российском коллеге Владимире Путине из-за военных действий на Украине. Выступление лидера на форуме США — Саудовская Аравия транслировалось в YouTube.

Трамп заявил, что урегулировал восемь войн, но осталась еще одна.

«Я думал, что урегулировать ее будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я немного разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал глава государства.

Американский политик не первый раз говорит о своем разочаровании в российском коллеге. Так, в сентябре этого года он делал подобные заявления по меньшей мере пять раз.

На этом фоне 19 ноября западные СМИ сообщили, что США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Кроме того, стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут».