NBC: Трамп одобрил новый план из 28 пунктов по Украине

NBC: Трамп одобрил новый план по урегулированию на Украине на этой неделе

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил новый план по урегулированию на Украине. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

Телеканал уточняет, что над планом работали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и зять Трампа Джаред Кушнер. Они консультировались с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

«План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, что Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», — отметил источник NBC.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

