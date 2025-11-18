Трамп готов разрешить раскрыть все материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп готов разрешить полную публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что поддерживает соответствующий законопроект, если его примет конгресс. При этом он выразил опасение, что активное обсуждение дела Эпштейна может отвлечь внимание от успехов Республиканской партии.

«Я в полной мере это поддерживаю. Мы уже предоставили 50 тыс. страниц [документов]. Но сколько бы мы ни предоставляли [материалов], этого никогда не бывает достаточно», — заявил Трамп.

Трамп категорически дистанцировался от Эпштейна, заявив, что все друзья финансиста были демократами. Американский лидер также возложил на демократов ответственность за недавний бюджетный кризис в США, который, по его словам, стоил стране «сотни миллиардов долларов».

В опубликованной демократами переписке Джеффри Эпштейна упоминается «секс-компромат» на Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен Владимир Путин, пишет Newsweek. По данным журнала, речь идет о якобы имевшей место интимной связи американского лидера с человеком по прозвищу Бубба: в одном из сообщений брат Эпштейна уточняет, «есть ли фотографии» сексуального контакта у Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.