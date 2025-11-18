На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп готов разрешить раскрыть все материалы по делу Эпштейна

Трамп заявил, что готов разрешить публикацию материалов по делу Эпштейна
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп готов разрешить полную публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что поддерживает соответствующий законопроект, если его примет конгресс. При этом он выразил опасение, что активное обсуждение дела Эпштейна может отвлечь внимание от успехов Республиканской партии.

«Я в полной мере это поддерживаю. Мы уже предоставили 50 тыс. страниц [документов]. Но сколько бы мы ни предоставляли [материалов], этого никогда не бывает достаточно», — заявил Трамп.

Трамп категорически дистанцировался от Эпштейна, заявив, что все друзья финансиста были демократами. Американский лидер также возложил на демократов ответственность за недавний бюджетный кризис в США, который, по его словам, стоил стране «сотни миллиардов долларов».

В опубликованной демократами переписке Джеффри Эпштейна упоминается «секс-компромат» на Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен Владимир Путин, пишет Newsweek. По данным журнала, речь идет о якобы имевшей место интимной связи американского лидера с человеком по прозвищу Бубба: в одном из сообщений брат Эпштейна уточняет, «есть ли фотографии» сексуального контакта у Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами