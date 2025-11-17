На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп нагрубил журналистке после вопроса о его связях с Эпштейном

Трамп назвал журналистку отвратительным репортером после вопроса об Эпштейне
true
true
true
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку «отвратительным репортером» после вопроса об осужденном за торговлю людьми и вовлечение детей в проституцию финансисте Джеффри Эпштейне. Инцидент произошел в эфире Fox News во время пресс-конференции американского лидера в аэропорту Палм Бич.

«Подобные вам распространяют лживые новости, а вы отвратительный репортер, который продолжает поднимать эту тему, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — заявил американский лидер вместо ответа на вопрос.

Журналистка попросила Трампа прокомментировать слова конгрессмена Томаса Масси о том, что призыв Трампа расследовать связи Эпштейна может оказаться дымовой завесой с целью скрыть его собственные связи с финансистом.

До этого в опубликованной американскими демократами переписке Джеффри Эпштейна оказалось упоминание о неком «секс-компромате» на Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен президент России Владимир Путин.

12 ноября члены конгресса от Демократической партии США, входящие в комитет по государственному надзору, опубликовали около 20 тыс. страниц документов, связанных с Эпштейном, жизнь которого оборвалась в 2019 году незадолго до нового суда по делу о вовлечении им несовершеннолетних в проституцию.

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.

