На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обнародуют материалы по делу Эпштейна в течение месяца

Файлы Эпштейна опубликуют в течение 30 дней после подписания закона Трампом
close
AP

Минюст США в течение 30 дней обнародует файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп, заявила американский генпрокурор Пэм Бонди. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, ведомство будет действовать согласно закону, принятому обеими палатами конгресса США. Это делается для защиты жертв дела и обеспечения максимальной прозрачности процесса, добавила Бонди.

Накануне сенат США принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних.

18 ноября палата представителей США большинством голосов поддержала законопроект. За принятие «Акта о прозрачности материалов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против высказался лишь один конгрессмен.

Трамп говорил, что готов разрешить полную публикацию материалов по делу Эпштейна, если его примет конгресс. При этом он выразил опасение, что активное обсуждение дела Эпштейна может отвлечь внимание от успехов Республиканской партии.

Ранее глава Белого дома нагрубил журналистке после вопроса о его связях с Эпштейном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами