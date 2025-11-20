В США обнародуют материалы по делу Эпштейна в течение месяца

Файлы Эпштейна опубликуют в течение 30 дней после подписания закона Трампом

Минюст США в течение 30 дней обнародует файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп, заявила американский генпрокурор Пэм Бонди. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, ведомство будет действовать согласно закону, принятому обеими палатами конгресса США. Это делается для защиты жертв дела и обеспечения максимальной прозрачности процесса, добавила Бонди.

Накануне сенат США принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних.

18 ноября палата представителей США большинством голосов поддержала законопроект. За принятие «Акта о прозрачности материалов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против высказался лишь один конгрессмен.

Трамп говорил, что готов разрешить полную публикацию материалов по делу Эпштейна, если его примет конгресс. При этом он выразил опасение, что активное обсуждение дела Эпштейна может отвлечь внимание от успехов Республиканской партии.

Ранее глава Белого дома нагрубил журналистке после вопроса о его связях с Эпштейном.